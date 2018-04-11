Freedom house: Иванишвили по-прежнему сохраняет контроль над «Грузинской мечтой»

11.04.2018 20:23 Позиция Грузии в индексе независимости власти не изменилась - говорится в очередном отчете Международной организации Freedom house.



Согласно отчету, в данной позиции страна по-прежнему получила 5 очков.



В то же время в документе сказано, что бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили по-прежнему остается неформальным правителем.



"С точки зрения неформального управления в Грузии, несмотря на уход в отставку в 2013 году, контроль над правящей партией "Грузинская мечта" по-прежнему сохраняет Бидзина Иванишвили, а сотрудники его компании занимают высшие должности. Иванишвили продолжает исполнять роль "консультанта". Кроме того, президент Георгий Маргвелашвили стал предметом критики правящей команды после того, как начал идти в другом направлении. "Грузинская мечта" игнорировала мнение оппозиционных партий, а также институт президента. Несколько консультаций между правящей командой и оппозицией закончились без успеха. Особым событием в 2017 году было принятие новой конституции. И в данном случае "Грузинская мечта", и другие политические силы не смогли достичь компромисса. Неформальное управление по-прежнему мешает демократическому развитию Грузии"- сказано в отчете Freedom house.



Кроме того, в отчете разговор коснулся также принятия "Закона о бракосочетании".



"В конституции записано, что бракосочетанием является союз женщины и мужчины. Это предусматривает еще большее отчуждение ЛГБТ общины, но это решение правящей команды заслужило удовлетворение и одобрение консервативного населения"- сказано в отчете.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

