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Саакашвили считает, что Freedom House признала политический характер его преследования со стороны олигархов


11.04.2018   20:44
Саакашвили считает, что Freedom House признала политический характер его преследования со стороны олигархов.

«В последние годы правительство« Грузинской мечты» в основном отказался от своей политики так называемого восстановления справедливости, которая направлена ​​на арест и преследование бывших чиновников за коррупцию и другие преступления. Однако власти по-прежнему стремится привлечь к ответственности бывшего президента Саакашвили, лишенного украинского гражданства, который находился в Украине без юридического статуса в конце 2017 года.

В августе грузинская генеральная прокуратура снова требовала экстрадировать Саакашвили по обвинению в незаконных растратах имущества и злоупотреблении служебным положением.

Возможно задержания Саакашвили еще больше осложнит отношения «Грузинской мечты» с Европой и Соединенными Штатами, которые внимательно следят за политикой «восстановление справедливости», особенно в свете политизации судебной системы Грузии. «Грузинская мечта» уже получила справедливую долю критики со стороны международного сообщества преследования по «выборочном правосудию» и «политической вендетты» против бывших государственных чиновников. »






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