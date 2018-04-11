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Рейтинг Грузии в Индексе независимости суда немного ухудшился


11.04.2018   20:49
В индексе независимости суда рейтинг Грузии несколько ухудшился - сказано в отчете международной организации Freedom House.

В отчете отмечено, что "несмотря на проведенные реформы, по-прежнему существует недоверие к судебной системе, и она политизирована".

"Это недоверие обусловлено нелегальными задержаниями, и экстрадицией азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Кроме того, грузинская власть не предусмотрела рекомендацию Венецианской комиссии в связи с правилом выбора судей. Согласно опросу 2017 года, суд и офис главного прокурора по-прежнему остаются объектом недоверия. Только 13% опрошенных оценивает их положительно"- сказано в отчете.

Организация оценивает также судебный процесс телекомпании "Рустави 2".

"Суд принял решение передать телекомпанию бывшему владельцу Кибару Халваши. Многие оценили данное решение как попытку заставить "Рустави 2" замолчать. Компания обжаловала решение Верховного суда в Европейском суде, после чего Европейский суд приостановил исполнение решения Верховного суда"- сказано в отчете Freedom House.







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