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Минфин США: Санкции против олигархов из РФ оказали серьезный эффект


11.04.2018   21:24
Минфин США видит серьезный эффект от последних санкций против России, в том числе и на международных рынках, но отмечает, что к ним как к инструменту нужно подходить ответственно, поскольку он очень мощный.

В рамках слушаний в комитете по расходам палаты представителей США выступил глава Минфина Стивен Мнучин.

«Нам нужно быть очень осторожными, когда мы используем санкции. Это очень мощный инструмент. И нам нужно внедрять их осторожно и вдумчиво. Мы совсем недавно объявили о новых санкциях против российских олигархов и российских политиков. Они оказали достаточно серьезный эффект. Вы видели это по рынку. Мы так же ввели большое количество санкций против компаний, связанных с этими олигархами», — сказал Мнучин.

США в конце прошлой недели ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Под ударом, в частности, оказались компании, подконтрольные Олегу Дерипаске. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжил резкое падение.






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