|
Работа «Газпром медиа» в Грузии подрывает национальную безопасность - Мачутадзе
11.04.2018 21:27
Лидер политического объединения "Государство для народа" Ника Мачутадзе сделал заявление в связи с планом "Газпром медиа" выйти на грузинский рынок.
По мнению Мачутадзе, власть Грузии неспособна противостоять российской пропаганде, более того, по его словам, "Грузинская мечта" даже способствует этой пропаганде.
"Нас по-прежнему атакует российская мягкая сила, вновь прокладывает себе путь к умам и настроениям граждан Грузии, и нынешняя власть страны по-прежнему не способна противостоять российскому политико-экономическому капиталу. Наоборот, власть "Грузинской мечты" явилась грузинскому государству пособником российской пропаганды.
Очередным подтверждением того является приглашение громадного концерна "Газпром медиа", цель которого, разумеется, в том числе путем полной монополизации грузинского рынка, и испытанными пропагандистскими методами отравить грузинское социальное и политическое мнение, еще больше демонизировать западную политику и цивилизацию, получить еще больше агентов влияния и полезных идиотов среди наших сограждан.
Российское политическое слово, их совершенно бесстыдная пропаганда является отравой, более коварной, чем химические средства в руках спецслужб империи.
Мы не должны допустить вход и внедрение в Грузии "Газпром медиа", этого империалистического монстра.
Это прямо подорвет нашу национальную безопасность, наше восприятие существования государством, и суверенным в какой-то части наших же сограждан.
Это недопустимо, и общество, политическая оппозиция со всеми своими союзниками должна противостоять этим угрозам. Застраховать действительно важнейшие государственные и геополитические риски"- заявил "Ньюпост" Ника Мачутадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна