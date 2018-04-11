Работа «Газпром медиа» в Грузии подрывает национальную безопасность - Мачутадзе

11.04.2018 21:27 Лидер политического объединения "Государство для народа" Ника Мачутадзе сделал заявление в связи с планом "Газпром медиа" выйти на грузинский рынок.



По мнению Мачутадзе, власть Грузии неспособна противостоять российской пропаганде, более того, по его словам, "Грузинская мечта" даже способствует этой пропаганде.



"Нас по-прежнему атакует российская мягкая сила, вновь прокладывает себе путь к умам и настроениям граждан Грузии, и нынешняя власть страны по-прежнему не способна противостоять российскому политико-экономическому капиталу. Наоборот, власть "Грузинской мечты" явилась грузинскому государству пособником российской пропаганды.



Очередным подтверждением того является приглашение громадного концерна "Газпром медиа", цель которого, разумеется, в том числе путем полной монополизации грузинского рынка, и испытанными пропагандистскими методами отравить грузинское социальное и политическое мнение, еще больше демонизировать западную политику и цивилизацию, получить еще больше агентов влияния и полезных идиотов среди наших сограждан.



Российское политическое слово, их совершенно бесстыдная пропаганда является отравой, более коварной, чем химические средства в руках спецслужб империи.



Мы не должны допустить вход и внедрение в Грузии "Газпром медиа", этого империалистического монстра.



Это прямо подорвет нашу национальную безопасность, наше восприятие существования государством, и суверенным в какой-то части наших же сограждан.



Это недопустимо, и общество, политическая оппозиция со всеми своими союзниками должна противостоять этим угрозам. Застраховать действительно важнейшие государственные и геополитические риски"- заявил "Ньюпост" Ника Мачутадзе.

















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