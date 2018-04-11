|
Президент Грузии выразил соболезнования по поводу авиакатастрофы в Алжире
11.04.2018 21:44
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает скорбь по поводу авиакатастрофы, которая произошла в Алжире. Об этом президент Грузии написал в социальной сети «Twitter».
«Я выражаю свои искренние соболезнования в связи с авиакатастрофой военного самолета в Алжире. Мы молимся за погибших и их семьи», — написал Маргвелашвили.
В результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире погибли 257 человек.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна