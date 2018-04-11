Президент Грузии выразил соболезнования по поводу авиакатастрофы в Алжире

11.04.2018 21:44 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает скорбь по поводу авиакатастрофы, которая произошла в Алжире. Об этом президент Грузии написал в социальной сети «Twitter».



«Я выражаю свои искренние соболезнования в связи с авиакатастрофой военного самолета в Алжире. Мы молимся за погибших и их семьи», — написал Маргвелашвили.



В результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире погибли 257 человек.















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