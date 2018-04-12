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Посольство США в Грузии: россияне могут подавать на визу в Тбилиси


12.04.2018   09:37
По мере роста потока туристов из России всё больше российских граждан пытаются совместить туристическую поездку в Грузию с получением визы в американском посольстве в Тбилиси, - сообщает корреспондент Радио Свобода. Есть и такие, кто приезжает в кавказскую страну специально с этой целью, поскольку в России, по известным причинам, получить визу США становится всё труднее. При этом, некоторые гости Грузии жалуются, что не могут попасть на собеседование в американское посольство в Тбилиси, а в отдельных случаях вынуждены прекратить попытки "прорваться" в посольство и вернуться в Россию, несмотря на уплату визового сбора.

В прошлом году, после возникновения трудностей в выдаче американских виз российским гражданам в России, посольство США в Грузии заявило, что готово рассмотреть заявления россиян. С тех пор многие граждане России, будучи в Тбилиси, обращались в американское консульство в надежде, что получить американскую визу в Грузии будет сравнительно легче. На первых порах так и было. Но последние несколько месяцев, по мере роста туристического потока из России в Грузию и с учётом желания значительной части туристов получить американскую визу в Тбилиси, ситуация стала всё больше осложняться. Многие россияне, да и граждане самой Грузии, начали жаловаться, что целыми днями напролёт пытаются записаться на собеседование в посольство методом он-лайн регистрации, но в консульском отделе нет свободных мест и времени.

Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель американского посольства заявил Радио Свобода, что граждане любой страны имеют право подавать заявления на получение американской визы во всех государствах мира. Американское посольство в Тбилиси рассматривает заявления граждан иных государств, в том числе граждан России. Но многое зависит от возможностей персонала посольства в различные времена года, - заявил представитель посольства.






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