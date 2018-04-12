Президентом Азербайджана переизбран Ильхам Алиев

12.04.2018 09:40 Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев объявлен победителем на внеочередных выборах главы государства еще до завершения подсчета голосов.



Правящая партия «Новый Азербайджан» сделала заявление по результатам exit polls нескольких компаний, согласно которым Алиев набрал не менее 82% голосов.



«Мы полагаем, что Азербайджан в следующие семь лет под руководством Ильхама Алиева будет развиваться и укрепляться. Эти годы будут годами развития страны», — заявил исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.



Ближайший соперник Аливеа Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» набрал около 3% голосов.



В независимом исследовательском центре ELS отметили, что явка в Баку составила 68,17%. По данным Центральной избирательной комиссии республики, в выборах приняли участие 3,9 млн из более чем 5,3 млн избирателей (всего в республике проживают 9,5 млн человек). ЦИК объявит итоги выборов в ближайшее время.



Ильхам Алиев перенес внеочередные выборы главы государства на 11 апреля, хотя они должны были состояться в октябре. Это вызвало массовые протесты оппозиции и масштабные митинги по всей стране.















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