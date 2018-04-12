Цихелашвили: Наша задача – установить все обстоятельства по делу Татунашвили

12.04.2018 10:35 По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, необходимость подключения иностранных экспертов к делу Арчила Татунашвили будет известна после обнародования результатов экспертизы.



Как отметила Цихелашвили, государство обеспечить участие иностранных экспертов в случае необходимости.



«Наша цель – чтобы на основании этого расследования максимально установились все обстоятельства, при которых произошла эта огромная трагедия – посягательство на жизнь Арчила Татунашвили. У этого дела будет как политический, так и правовой ход», — заявила Цихелашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

