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Цихелашвили: Наша задача – установить все обстоятельства по делу Татунашвили


12.04.2018   10:35
По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, необходимость подключения иностранных экспертов к делу Арчила Татунашвили будет известна после обнародования результатов экспертизы.

Как отметила Цихелашвили, государство обеспечить участие иностранных экспертов в случае необходимости.

«Наша цель – чтобы на основании этого расследования максимально установились все обстоятельства, при которых произошла эта огромная трагедия – посягательство на жизнь Арчила Татунашвили. У этого дела будет как политический, так и правовой ход», — заявила Цихелашвили.






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