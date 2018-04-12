|
Цихелашвили: Наша задача – установить все обстоятельства по делу Татунашвили
12.04.2018 10:35
По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, необходимость подключения иностранных экспертов к делу Арчила Татунашвили будет известна после обнародования результатов экспертизы.
Как отметила Цихелашвили, государство обеспечить участие иностранных экспертов в случае необходимости.
«Наша цель – чтобы на основании этого расследования максимально установились все обстоятельства, при которых произошла эта огромная трагедия – посягательство на жизнь Арчила Татунашвили. У этого дела будет как политический, так и правовой ход», — заявила Цихелашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна