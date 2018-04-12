Квирикашвили: В Грузии происходит гораздо больше, чем отсутствие антисемитизма, между двумя народами есть огромная любовь

12.04.2018 11:02 Наше уникальное богатство, что первые евреи на грузинской земле поселились 26 веков назад и после этого мы совместно создаем наше общее культурное наследие и обогащаем, как еврейскую, так и грузинскую культуру, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на торжественном мероприятии, которое посвящено присвоению традиции уникальных 26-вековых грузино-еврейских отношений статуса памятника нематериального культурного наследия.



По словам премьера, признание уникального феномена в мире — 26-векового грузино-еврейского братства и дружбы наследием нематериального культурного наследия и перенос его в национальную категорию является очень значимым для всех грузин и евреев.



«Это наш общий праздник. Исключено, чтобы 26-вековая дружба существовала без огромной любви. Когда мы говорим, что в Грузии не было и нет антисемитизма, в Грузии происходит гораздо больше, чем отсутствие антисемитизма — между двумя народами есть огромная любовь и об этом говорит такой большой пройденный период. Конечно, эта любовь всегда была взаимной и подтверждением этого являются существования культурно-образовательных и религиозных очагов на Святой Земле. Чего стоит только пример иерусалимского монастырь Креста. Есть много, о чем можно рассказать», — заявил премьер-министр.



По словам Георгия Квирикашвили, важным выражением существующей между двумя народами дружбы является и то, что сын грузинской земли, Шафтай Цур во второй раз направлен чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Грузии.



Премьер поблагодарил всех людей, кто внес огромный вклад в дружбу грузинского и еврейского народов, в том числе и Джамлета Хухашвили, деятельность которого он оценил как один из наглядных примеров грузино-еврейской дружбы.



Глава правительства также отметил, что Грузия уже обратилась к ЮНЕСКО, чтобы национальное нематериальное культурное наследие было признано на международном уровне.



Торжественный прием прошел в Музее истории и этнографии грузинских евреев имени Давида Баазова.



Руководитель музея Гиви Гамбашидзе провел премьер-министру экскурсию, ознакомил его с экспонатами и рассказал об истории музея.















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