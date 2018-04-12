Власти Грузии просят признать традицию грузино-еврейской дружбы наследием ЮНЕСКО

12.04.2018 11:09 Власти Грузии обратились к ЮНЕСКО для того, чтобы 26-вековая традиция грузино-еврейской дружбы была признана на международном уровне, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Ранее в этом году Национальное агентство по защите культурного наследия Грузии присвоило статус памятника многовековой традиции грузино-еврейских отношений. По этому поводу в тбилисском Музее истории и этнографии грузинских евреев имени Давида Баазова накануне было организовано торжественное мероприятие. На вечере присутствовали члены правительства Грузии, представители духовенства, дипломатического корпуса и общественные деятели.



По оценке премьер-министра, признание грузино-еврейской дружбы, насчитывающей 26 веков, нематериальным культурным наследием – уникальный мировой феномен, который важен для всех грузин и для всех евреев.



«Это наш совместный праздник, 26-вековая дружба не может просуществовать без большой взаимной любви. Когда мы говорим, что в Грузии никогда не было и нет антисемитизма, надо понимать, что речь идет о горазда большем, чем существовании антисемитизма – между двумя народами существует большая любовь и длительный период времени говорит об этом. Конечно же, эта любовь всегда была взаимной и ярким доказательством этого является существование культурно-образовательных и религиозных очагов на Святой Земле», — сказал Квирикашвили, напомнив о Монастыре Святого Креста в Иерусалиме.



Точное время основания монастыря неизвестно. По одной из легенд, в V веке храм был возведен грузинским правителем Мирианом III, который совершил паломничество в Святую Землю. В середине XI столетия монастырь был разрушен, однако грузинский царь Баграт IV Куропалат возродил его. В стенах Монастыря Святого Креста некогда жил великий грузинский поэт Шота Руставели.



Квирикашвили также добавил, что еще одним выражением дружбы между двумя народами стало «повторное представление сына грузинской земли Шабтая Цура чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Грузии».



Премьер поблагодарил людей, которые внесли большой вклад в развитие дружеских связей между еврейским и грузинским народами, в том числе выдающегося спортивного комментатора Джамлета Хухашвили. По оценке Квирикашвили, деятельность Хухашвили является «одним из самых замечательных примеров грузино-еврейской дружбы».



Следует отметить, что особые отношения между двумя народами сегодня играют важную роль в политическом сотрудничестве Грузии и Израиля.



Государства установили дипломатические отношения в 1992 году, их сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах особенно активизировалось в последнее десятилетие.



Семь лет назад Грузия отменила визовый режим для граждан Израиля, а с марта 2014 года Израиль вел безвизовый режим для граждан Грузии.



Сейчас в Израиле проживают 60 тысяч грузинских евреев, переехавших туда из Грузии с 1970-х годов и в постсоветский период, а также 10 тысяч грузин, перебравшихся в последние 20 лет. В Грузии на сегодняшний день постоянно проживает около 4 тысяч евреев.



В Грузии особо чтят экс-премьера Израиля Ариэля Шарона (1928-2014 гг.). До середины 1920-х годов здесь жили его родители, которые учились в Тбилисском госуниверситете: мама закончила медицинский факультет, а отец получил здесь специальность агронома. После того, как родители Шарона уехали из Грузии, здесь осталась жить его бабушка Слава Шнеерова — она умерла в Тбилиси в 1945 году. В марте 1999 года Шарон в ранге главы МИД в составе делегации Израиля сопровождал тогдашнего главу правительства Биньямина Нетаньяху в Тбилиси и побывал на могиле своей бабушки на местном кладбище.



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