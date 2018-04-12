В Тбилисском аэропорту временно был закрыт терминал вылетов

12.04.2018 11:12 Подозрительная бесхозная сумка в Тбилисском аэропорту им. Шота Руставели стала причиной паники среди пассажиров, сообщает телеканал Rustavi2.



Сотрудники службы безопасности аэропорта вызвали на место правоохранителей, которые провели на месте несколько часов. Вместе с правоохранителями в аэропорту работали и сотрудники спецназа.



Позже стало известно, что сумка, которую сочли подозрительной, принадлежит одному из пассажиров. Из-за случившегося временно был закрыт терминал вылетов, однако данный инцидент не вызвал перебои в работе аэропорта.

















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