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В Тбилисском аэропорту временно был закрыт терминал вылетов


12.04.2018   11:12
Подозрительная бесхозная сумка в Тбилисском аэропорту им. Шота Руставели стала причиной паники среди пассажиров, сообщает телеканал Rustavi2.

Сотрудники службы безопасности аэропорта вызвали на место правоохранителей, которые провели на месте несколько часов. Вместе с правоохранителями в аэропорту работали и сотрудники спецназа.

Позже стало известно, что сумка, которую сочли подозрительной, принадлежит одному из пассажиров. Из-за случившегося временно был закрыт терминал вылетов, однако данный инцидент не вызвал перебои в работе аэропорта.







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