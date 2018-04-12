Глава Госдепа анонсировал конец "мягкой политики" США в отношении России

12.04.2018 11:20 Время мягкой политики США в отношении России прошло, заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.



"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено", — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом.



По его словам, у Вашингтона есть целый список мер, направленных против Москвы. В их числе Помпео назвал санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму в Украине и в Грузии".



"Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления", — говорится в документе.



Глава ЦРУ также отметил, что Россия не зря вошла в число главных угроз для безопасности США.



"Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться", — заключил Помпео.















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