Сара Сандерс: Россия доказала, что несет частичную ответственность за произошедшее в Сирии

12.04.2018 11:31 Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, выступая в среду на брифинге для журналистов, заявила, что в Вашингтоне рассматриваются «все варианты» возможных действий в отношении Сирии, и окончательное решение пока не принято. Вместе с тем Сандерс подчеркнула, что президент США возлагает ответственность за атаку с применением химического оружия на сирийские власти и Россию.



В свете появившихся ранее сообщений в президентском твиттере, в которых Трамп раскритиковал Россию за связи с режимом Асада и посоветовал приготовиться к ракетному удару, у пресс-секретаря спросили, воспринимает ли президент США Россию в качестве врага.



«России самой стоит определиться, в какой роли она хочет выступить», - сказала Сандерс. - «Россия доказала, что несет частичную ответственность за произошедшее в Сирии. Она гарантировала, что Сирия больше не будет применять химическое оружие, но не выполнила этого обещания. Она также выразила поддержку Сирии, наложив вето на шесть различных резолюций ООН, что сыграло на руку Асаду. Так что Россия определенно несет часть ответственности за происходящее и своими действиями доказывает, что в этом процессе поступает неконструктивно».



Сандерс также подтвердила, что США поддерживают постоянный контакт на различных уровнях с региональными союзниками и партнерами, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Францию, Великобританию и ряд других стран.















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