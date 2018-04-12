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Представитель ЕС в Грузии не разделяет взволнованность Freedom House по положению в СМИ и суде в Грузии


12.04.2018   12:22
Мы уделяем большое внимание отчетам и мнениям международных организаций, однако у ЕС есть свое мнение о процессах в Грузии, — об этом журналистам заявил руководитель представительства ЕС в Грузии Янош Херман, комментируя отчет «Freedom House».

По словам Яноша Хермана, ЕС пока детально не знаком с отчетом Freedom House.

«Я понимаю, что это особый отчет «Freedom House», который касается стран, находящихся в переходном периоде. Конечно, мы уделяем большое внимание отчетам и мнениям разных международных организаций, в том числе «Freedom House». У меня пока не было возможности детально ознакомиться с отчетом, поэтому я не могу оценить то, что прочел в прессе. Есть замечания, которые касаются свободы СМИ и судебной системы. У ЕС есть свое мнение в связи с процессами в Грузии и вы хорошо его знаете по нашим отчетам. Хочу отметить, что между Грузией и ЕС есть диалог и в ближайшем будущем у нас будет встреча, на которой мы рассмотрим права человека и свободу суда», — заявил Янош Херман.

Вместе с тем, на вопрос журналистом, разделает ли он взволнованность в отчете «Freedom House» в связи со свободой в СМИ и судебной системой, посол ЕС ответил:

«Я бы не сказал, что мы разделяем взволнованность Freedom House, однако СМИ и судебная система это те сферы, которым мы уделяем внимание», — заявил Янош Херман.






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