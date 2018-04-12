Российская пропагандистская уловка в Грузии

12.04.2018 14:22 На грузинский рынок вступает "Газпром медиа", компания планирует начать деятельность под брэндом "НТВ плюс". Об этом сказано в заявлении компании. Согласно существующей информации, партнером компании в Грузии будет ООО "Медиа группа".



Один из высокопоставленных должностных чиновников предыдущей власти Дмитрий Шашкин считает, что вступление "Газпром медиа" на грузинский рынок служит усилению российской пропаганды:



"Когда уже во всем мире существует консенсус, что Россия использует средства массовой информации для пропаганды, для своих злых целей, и разные страны уже откровенно запрещают распространение российских СМИ на своей территории, Грузия является уникальной страной, 20% территории которой оккупировано Россией, и допускает на свой рынок дочернюю компанию "Газпрома" под названием "НТВ плюс". Возможно, кто-то скажет, ну и что, в Грузии и так смотрят российские каналы. Да, это так, и я считаю, что это громадная ошибка, но есть один чрезвычайно важный нюанс, который многие, к сожалению, не понимают. Один вопрос, когда в кабельных телевидениях включены российские каналы, но когда на рынок входит компания "Газпрома", которая собирается транслировать российские каналы не посредством кабельных, а с помощью тарелок и декодера, надо понимать разницу, и эта разница простая.



Нынешнюю власть непременно сменят, и наступит вопрос отключения этих российских каналов, я уверен в этом, поскольку невозможно, чтобы адекватное правительство не запретило в Грузии российские пропагандистские каналы. В случае "НТВ плюс" у будущего правительства уже не будет эта возможность, поскольку это тарелка, декодер, и если по кабельным телевидениям можно издать закон, которым вынудите провайдеров отключить российские каналы, тарелку не сможете отключить, поскольку в данном случае будут прямые отношения между "НТВ плюс" и абонентом. Русские превосходно понимают это.



Для этой компании рынок Грузии капля в море, экономически невыигрышный рынок, но это весьма важный шаг вперед для пропаганды, российского влияния, для того, чтобы усилить пропаганду, и иметь гарантию, что кто бы ни пришел к власти, не сможет отключить российские каналы.



Точно знаю, что она войдет по демпинговым ценам, что, разумеется, навредит грузинским компаниям, и по ценам привлечет больше абонентов. В нашем правительстве есть люди, которые либо ничего не понимают в политике, либо откровенно проводят российские интересы"- заявил Дмитрий Шашкин.

















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