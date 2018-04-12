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«Европейская Грузия» предлагает разработать пакет законов против российской пропаганды
12.04.2018 15:38
«Европейская Грузия» выходит с инициативой разработки законодательного пакета против распространения российской пропаганды. На проведенном сегодня в парламенте Грузии брифинге вице-спикер Серги Капанадзе предложил прозападным партиям и НПО включиться в процесс подготовки законодательных инициатив.
Как заявил Капанадзе, в стране весьма активна российская пропаганда и российская мягкая сила. По его словам, это проявляется не только в том, что появились партии, которые напрямую проповедуют пророссийские послания, а есть и НПО, фонды, проводящие российские идеи, а также в Грузии увеличилось количество населения с пророссийским настроем.
«Увеличение пророссийской пропаганды прямо отображено в отчете по госбезопасности. Эта активизация особенно заметна в последние месяцы. Особенно тревожна была информация о том, что государственные средства поступают в такие издательства и редакции, которые проводят пророссийскую и ксенофобскую политику. Также стало известно, что платят русским телеканалам для размещения рекламных роликов. Стало известно, в Грузию входит «Газпоом-медиа» со своим весьма большим пакетом, с «НТВ+», что является серьезным вызовом для безопасности и стабильности страны», - заявил Серги Капанадзе на сегодняшней пресс-конференции.
Что касается законодательных изменений, как пояснил Капанадзе, их главной целью должно быть ограничение финансирования медиа-средств –распространителей российской пропаганды, а также ограничение российского вещания.
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