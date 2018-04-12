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Кобахидзе назвал тбилисский офис NDI «псевдолиберальной силой»
12.04.2018 15:53
В отчете международной организации Freedom House читается, что его авторы опираются не оценки тех грузинских неправительственных организаций, которые отличаются нехваткой компетенции и тенденциозным отношением к властям Грузии, — об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель парламента, исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», Ираклий Кобахидзе.
По его словам, существуют т.н. псевдолиберальные силы, которые одинаково борются с действующими властями в Грузии и США.
«Лучшей иллюстрацией этого является руководство тбилисского офиса NDI, для которого оскорбление собственных властей в Грузии является привычным событием», — заявил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, у этой борьбы нет ничего общего с либерализмом и либеральными ценностями, в классическом смысле этого слова.
«Наша власть является самой либеральной властью в новейшей истории Грузии. Мы основываемся на таких ценностях, как – демократия, правовое государство, неуклонная защита прав человека, справедливость в целом, равенство и терпимость. Вместе с тем, для нас неприемлемы псевдолиберализм и те силы, которые противостоят нашей национальной самобытности, традициям и грузинской церкви, и которые так противостоят соответствующим ценностям в США», — заявил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в Грузии обязательно продолжится процесс демократии, что в конечном счете, обеспечит формирование демократической системы европейских стандартов в Грузии.
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