Грузинская власть наносит массированный удар по Freedom House

12.04.2018 16:02 Представители грузинской власти возмущены данными международной организации Freedom House, которая раскритиковала положение дел в стране по ряду областей. Во власти считают, что доклад Freedom House носит субъективный, целенаправленный против грузинской власти характер.



Премьер-министр страны Георгий Квирикашвили назвал этот доклад "крайне неадекватным, основанным на абсолютно несбалансированной информации". По его словам, «Freedom House» должна хорошо задуматься, когда распространяет "необъективные оценки по качеству развития демократии в Грузии".



«Хочу сказать, что после 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта», возглавляемая Бидзиной Иванишвили, и с тех пор поменялись несколько премьер-министров, основная тенденция, сложившаяся в стране — это возведения демократии на высокий уровень, в том числе — это один из самых активных неправительственных секторов, это совершенно другой уровень свободы СМИ, это существенно другая ситуация в направлении сферы защиты прав человека. Только в Страсбургском суде по правам человека в 2010-2011 годах было 350-400 жалоб в год. В этом году по данным 2017 года этот показатель ниже 70, что, на мой взгляд, является самым большим прогрессом, конечно, это не повод для самоудовлетворения. Нам предстоит долгий путь, чтобы создать европейскую демократию. Соответственно, оценка «Freedom House» крайне необъективна, основана на абсолютно несбалансированной информации, и я думаю, «Freedom House» должна хорошо задуматься, когда распространяет необъективные оценки по качеству развития демократии в Грузии и я присоединяюсь к оценке Ираклия Кобахидзе по этому вопросу», — заявил Георгий Квирикашили.



Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что отчет «Freedom House» основан на фактических ошибках. По словам Ираклия Кобахидзе, авторы доклада обвиняют суд в деле Афгана Мухтара, когда грузинский суд даже не занимался этим делом.



«Следует отметить, что в отчете имеется ряд фактических ошибок. Например, авторы доклада обвиняют суд в деле Афгана Мухтара, когда суд Грузии и не касался этого дела; в докладе просматривается, что его авторы опираются на оценках грузинских НПО, которые отличаются отсутствием компетентности и тенденциозностью к властям Грузии », — сказал Кобахидзе.



Он также называет возмутительным заявление «Freedom House», согласно которому, возможное заключение Михеила Саакашвили под стражу еще больше усложнит отношения Грузии с Европой и США.



«Мы рады, что наши западные партнеры положительно настроены в отношении прозападных партий и политиков. Углубление сотрудничества с этими политическими силами является нашей задачей. Однако эта поддержка уже давно не распространяется на Саакашвили и его партию, которая, по объективным причинам, больше не является интересной политической силой для наших западных друзей. Учитывая это, вышеуказанная фраза вызывает удивление», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Не отстал от первых лиц страны и депутат парламентского большинства Гия Вольски. По его мнению, отчет Freedom House представляет собой целенаправленный, планомерный удар по власти, по конкретным личностям, которые являются довольно важными для этой страны и определяют стабильность этой страны



«Я критически оцениваю отчет Freedom House, однако более глубокое обсуждение показывает, что это не только целый каскад ошибок и недостоверной информации. Это в определенной мере целенаправленный, планомерный удар по власти, по конкретным личностям, которые определяют стабильность этой страны и являются довольно важными для этой страны. Я думаю, что этот доклад следует обсуждать под таким углом», — сказала Гия Вольский.



Не забыл зафиксировать свое мнение и министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Созар Субари, назвавший доклад "абсолютно неаргументированным, далеким от фактов и предвзятым документом".





«Я не знаю, что заставляет их делать такие выводы, но это настолько тенденциозно, что я думаю, что нет смысла это комментировать», — сказал Субари.



По его словам, создается впечатление, что вторжение на телеканалы «Имеди» и «Иберию» произошло прошлом году.



«О каких фактах можно говорить, когда идет речь о средствах массовой информации, складывается впечатление, что отчет охватывает период, когда в прошлом году якобы случилось вторжение в «Имеди», прошлом году мы грозили «Иберии» пулями. Дело о «Рустави 2» заключается в том, что спор был между бывшими и нынешними владельцами, который продолжился не только в масштабах Европы и ЕС, но и в самом авторитетном в мире — Европейском суде по правам человека, что должно произойти, я не понимаю. Я очень рад, что это дело ушло в Европейский суд, потому что, если Европейский суд примет одно решение, то оно будет приемлемо для всех. Если примет другое решение, ему также будут все доверять», — сказал Созар Субари.



По словам министра, из доклада Freedom House непонятно, по сравнению с чем ухудшилась ситуация связанная со свободой СМИ.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

