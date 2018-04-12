Президент и первая леди Грузии осмотрели достопримечательности Дубая и Абу-Даби

12.04.2018 17:53 Пресс-служба президента Грузии распространила фотографии главы государства и первой леди, сделанные во время посещения достопримечательностей и музеев в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты.



В рамках культурной программы визита в ОАЭ Георгий Маргвелашвили и Мака Чичуа побывали в крупнейшем городе ОАЭ Дубае, в самом высоком в мире сооружении «Бурдж- Халифа» — небоскребе высотой 828 метров, по форме напоминающем сталагмит.



В столице ОАЭ — Абу-Даби президент и первая леди Грузии были приглашены в мечеть шейха Зайда, которая отличается выдающейся архитектурой – это одна из шести самых больших мечетей в мире.

По четырём углам мечети стоят четыре минарета, а внешний ряд главного здания покрывают 82 купола.



Мечеть названа в честь шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна — основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов. Мечеть была официально открыта в месяц Рамадан в 2007 году.



Это одно из двух подобных сооружений в мире, куда пускают всех желающих, независимо от их национальной принадлежности и вероисповедания.



В мечети шейха Зайда действует учебный и исследовательский центр, а в Северном минарете расположена библиотека, в которой хранятся классическая литература и редкие публикации.



Георгий Маргвелашвили сделал запись в книге почетных гостей мечети Зайда: «Я восхищен грандиозным, совершенным и построенным с огромной любовью вашим прекрасным храмом. Эта прекрасная мечеть ясный пример того, что и в современном мире возможно создать образец эпохальной архитектуры».



В рамках культурной программы президент и первая леди также осмотрели музей в Абу-Даби, в котором на основании 30-летнего соглашения выставлены предметы искусства из парижского Лувра.















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