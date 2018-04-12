Посол Японии побывал в Сигнахи

12.04.2018 18:18



Сегодня чрезвычайный и полномочный посол Японии, его превосходительство Тадахару Уехара встретился с мэром муниципалитета Сигнахи, Георгием Гогилашвили, начальником ресурс центра Лией Бежашвили, и менеджером Национального музея Сигнахи Мариам Инанашвили.



На встрече говорили о грузинско-японских отношениях, значении и деталях выставки японских кукол в Национальном музее Сигнахи.



3 марта каждого года в Японии семьи, в которых растут девочки, отмечают "Хина мацури", то есть фестиваль кукол. Традиция этого фестиваля начитывает 1000 лет.



21 апреля посольство Японии откроет выставку традиционных японских кукол в исторически-этнографическом музее Сигнахи.



На выставке будут представлены японские традиционные куклы, в том числе Хина Нингио (кукла фестиваля девочек), и Гогацу Нингио (кукла фестиваля мальчиков).



Экспозиция включает куклы из таких областей традиционного японского театрального искусства, как Но, Бунраку, и Кабуки.



На выставке, которая продлится до 31 мая, будут также представлены "креативные куклы", созданные современными мастерами из разных регионов Японии.



"С целью лучше познакомить с японской культурой мы хотим пригласить на выставку учеников и молодежь, проживающую в вашем муниципалитете. Мы планируем также ознакомить их с разными традициями нашей страны. Мы очень хотим, чтобы эти отношения продолжались и в будущем"- заявил чрезвычайный и полномочный посол Японии, его превосходительство Тадахару Уехара.

















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