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Депутаты правящей партии продолжают выступать с взаимными обвинениями


12.04.2018   18:32
В течение последних дней обострились внутрипартийные разногласия в правящей партии, во время чего депутаты вновь выступают с взаимными обвинениями по вопросам координации и принятия решений в партии и Парламенте.

Разногласия последовали за заявлением депутата Гедевана Попхадзе от 4 апреля, который заявил о возможном выходе из партии и причиной этого назвал решение Грузинской мечты, которая поддержала кандидатуру Нинии Какабадзе на должность члена Попечительского совета Общественного вещателя Грузии. Позже разногласия обострились еще сильнее после того, как председатель Парламента Ираклий Кобахидзе заявил 9 апреля, что слова Попхадзе были оскорбительны для членов правящей команды.

Депутат Давид Чичинадзе заявил СМИ во вторник, что «молодые» парламентские лидеры Грузинской мечты, в том числе, Ираклий Кобахидзе и Мамука Мдинарадзе пытаются «захватить власть в партии». «Обязательства перед народом брали Георгий Квирикашвили, Каха Каладзе, которые идут с первых же дней. Народ не знал ни имен, ни фамилий остальных до 2016 года, пока не попали в список Грузинской мечты», - заявил Чичинадзе.

Чичинадзе также обвинил председателя Парламента в нарушении «партийной дисциплины», когда тот «публично раскритиковал заявление премьер-министра». «Когда премьер-министр выступает с заявлением о единстве команды, о сохранении этого единства, руководство Парламента, к сожалению, выступило с такими заявлениями, с которыми вошло в противостояние с премьер-министром», - отметил Чичинадзе.

Депутат Нукри Кантария отметил, что в заявлении председателя Парламента Ираклия Кобахидзе звучали «авторитарные ноты». «Председатель Парламента должен быть связующим звеном, а не вносителем напряженности. Когда премьер-министр сделал заявление и было сделано абсолютно отличающееся от него заявление, я думаю, этим он содействовал напряженности, и именно это является недостатком политической интуиции», - сказал Кантария.

Депутат Мамука Мдинарадзе, который возглавляет парламентскую фракцию Грузинской мечты, говорил на эту тему во вторник, после встречи партийных лидеров Грузинской мечты и отметил, что депутаты правящей партии поддержали кандидатуру Какабадзе с «единственным аргументом», чтобы оппозиционные депутаты имели возможность воспользоваться своей квотой. Он добавил, что Попхадзе допустил серьезную ошибку, когда подверг критике это решение, чем нанес оскорбление своим товарищам по команде.

Мдинарадзе также откликнулся на обвинения со стороны Чичинадзе и отметил, что «очень большая ошибка - увидеть какую-либо радикальную разницу между заявлениями руководства Парламента и премьер-министра. Ни одно заявление ни премьер-министр, ни председателя Парламента, и ни мое, в том числе, которые были сделаны в эти дни, не исключали друг друга».

Civil Georgia





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