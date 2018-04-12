Квирикашвили: Никакой моей или чьей-либо группировки в парламенте не существует

12.04.2018 18:38 Премьер-министр Грузии Ираклий Квирикашвили категорически исключает распад парламентского большинства. Об этом премьер заявил в ответ на вопрос о существующем в правящей команде противостоянии.



По словам Георгия Квирикашвили, в большинстве ни его, ни чье-либо группировки не существует.



«…В той реальности, в которой мы находимся, разумеется, будут различия во мнениях. Распад большинства категорически исключаю. Это процесс, который желательно чтобы в некоторых случаях не выходил наружу, однако, никаких моей группировки или чьей-либо группировки в парламенте не существует. Об этом я хочу сказать, в том числе и тем людям, которые апеллируют моим именем при аргументации собственных соображений – не делайте этого исходя из того, что это единство важно не только для «Грузинской мечты». Эта стабильность является огромным достижением нашей власти и этой стабильности ничто не сможет угрожать в Грузии», - заявил премьер.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

