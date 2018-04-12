Евросоюз на год продлил санкции против Ирана

12.04.2018 20:45 В 2011 году Евросоюз наказал исламскую республику санкциями за нарушения прав человека. Ограничения в отношении 82 человек и одной компании, как следует из заявления Брюсселя, продлены до13 апреля 2019 года.



Так, европейцам запрещено поставлять в Иран оборудование, которое может быть использовано в целях расправы с диссидентами.



Иранские официальные лица не смогут приехать в ЕС, активы фигурантов санкций блокируются.















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