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Евросоюз на год продлил санкции против Ирана
12.04.2018 20:45
В 2011 году Евросоюз наказал исламскую республику санкциями за нарушения прав человека. Ограничения в отношении 82 человек и одной компании, как следует из заявления Брюсселя, продлены до13 апреля 2019 года.
Так, европейцам запрещено поставлять в Иран оборудование, которое может быть использовано в целях расправы с диссидентами.
Иранские официальные лица не смогут приехать в ЕС, активы фигурантов санкций блокируются.
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