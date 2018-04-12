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Евросоюз на год продлил санкции против Ирана


12.04.2018   20:45
В 2011 году Евросоюз наказал исламскую республику санкциями за нарушения прав человека. Ограничения в отношении 82 человек и одной компании, как следует из заявления Брюсселя, продлены до13 апреля 2019 года.

Так, европейцам запрещено поставлять в Иран оборудование, которое может быть использовано в целях расправы с диссидентами.

Иранские официальные лица не смогут приехать в ЕС, активы фигурантов санкций блокируются.






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