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Украина и Литва договорились продолжать совместную борьбу с «Северным потоком-2»


12.04.2018   20:49
Украина и Литва будут и дальше сотрудничать с целью противодействия строительству российского газопровода «Северный поток-2».

Этот вопрос президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба, обсудил с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом во время встречи в Киеве.

Во время встречи, указано в сообщении, «была подтверждена необходимость дальнейшей совместной работы по актуальным вопросам европейской энергетической безопасности, в частности по недопущению реализации проекта „Северный поток-2“».

«В этом контексте было положительно отмечено намерение Украины официально присоединиться к работе Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности, который расположен в Вильнюсе», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, стороны также обсудили перспективы усиления санкций в отношении России.

Проект «Северный поток-2» предполагает создание газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря, в обход украинской территории. Власти Украины регулярно выступают против реализации этого проекта, считая, что с его помощью Россия посадит Европу на «газовую иглу».






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