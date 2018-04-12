Полеты на ЧМ-2018 могут оказаться под угрозой из-за санкций США

12.04.2018 21:08 Спортивные команды и авиакомпании, планирующие рейсы в российские города для участия в ЧМ-2018, могут столкнуться с проблемами из-за американских санкций. Как передает Reuters, восемь российских аэропортов, которые могут использоваться для доставки команд участников Чемпионата мира по футболу, принадлежат компаниям из санкционного списка США.



По данным СМИ, планы передвижения команд раскрыли Швеция, Исландия и Польша. К примеру, отмечает издание, Польша запланировала чартерный рейс авиакомпании LOT в Сочи. Аэропортом Сочи управляет компания «Базэл Аэро», которой владеет российский бизнесмен Олег Дерипаска, попавший в санкционный черный список США. В компании LOT в связи с ситуацией заявили, что не хотели бы быть вовлеченными в политику, но планируют проконсультироваться с юристами.



Футбольные ассоциации Швеции и Исландии сообщили, что планируют летать напрямую в Геленджик. Команду Швеции доставит авиакомпания SAS, а исландских спортсменов — Icelandair. Аэропортом Геленджик тоже управляет «Базэл», но российский госбанк ВТБ сообщил ранее, что планирует купить аэропорт. Предполагается, что это должно уменьшить санкционные риски, отмечает СМИ.



Оно добавляет, что холдинг «Аэропорты регионов» управляет терминалами в четырех городах, где состоятся матчи чемпионата — в Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, входит в группу «Ренова», принадлежащую Виктору Вексельбергу, который тоже находится под санкциями.



Издание подчеркивает, что санкции США вряд ли помешают командам прибыть к местам проведения матчей, так как они могут воспользоваться соседними аэропортами.



Напомним, США и Евросоюз ввели санкции против России впервые в 2014 году из-за событий в Украине и присоединения Крыма к РФ. Затем действие санкций неоднократно продлевалось. На прошлой неделе Минфин США ввел новые санкции в отношении 17 российских чиновников, семи бизнесменов и 12 контролируемых ими компаний, объяснив их «злонамеренными действиями» российских властей по всему миру.















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