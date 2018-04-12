Кандидат на пост госсекретаря США обновит политику сдерживания РФ

12.04.2018 21:36 Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео пообещал применить обновленный подход к сдерживанию России. Об этом он заявил на заседании международного комитета Сената США, передает CNN.



Помпео сказал, что Россия продолжает действовать агрессивно, в том числе из-за многих лет мягкой политики в ее отношении. Теперь это закончилось, заверил он.



По его словам, администрация США уже применила и способна применить еще множество мер, которые поднимут для Путина цену его агрессии. Речь идет об экономических и дипломатических санкциях, а также предоставлении оружия защищающимся Украине и Грузии.



Помпео сказал, что может расширить список ограничительных мер хоть сегодня.



В то же время, несмотря на то, что Россия представляет угрозу для США, по мнению Помпео, дипломатические отношения должны продолжаться, какими бы сложными они ни были.



13 марта президент США уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майк Помпео.



Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан с 1 апреля стал исполняющим обязанности председателя Государственного департамента, пока Помпео не пройдет процедуру утверждения на должность.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

