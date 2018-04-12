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Грузия хочет признать дружбу с евреями традицией всемирного культурного наследия


12.04.2018   22:11
Правительство Грузии обратилось в UNESCO с тем, чтобы признать насчитывающую два с половиной тысячелетия дружбу грузинского и еврейского народов традицией, имеющей всемирное культурное значение. Об этом заявил глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили.

"Евреи поселились в Грузии 26 веков назад. У нас общее культурное наследие. Оно обогатило как грузинскую, так и еврейскую культуру. 26-вековая дружба невозможна, если в ее основе не лежит любовь. Свидетельство тому – в Грузии никогда не было антисемитизма", - цитирует его выступление агентство Agenda.

Церемония в честь подачи заявки и признания грузинско-еврейской дружбы памятником культурного наследия Грузии состоялась в тбилисском Музее еврейской истории и этнографии. На ней присутствовали члены правительства, религиозные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса.

Евреи – один из наиболее древних народов, проживающих в Грузии. Согласно наиболее распространенной версии, еврейская община появилась здесь после разрушения Первого иерусалимского храма царем Вавилона Навуходоносором в 586 году до нашей эры.






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