|
Грузия хочет признать дружбу с евреями традицией всемирного культурного наследия
12.04.2018 22:11
Правительство Грузии обратилось в UNESCO с тем, чтобы признать насчитывающую два с половиной тысячелетия дружбу грузинского и еврейского народов традицией, имеющей всемирное культурное значение. Об этом заявил глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили.
"Евреи поселились в Грузии 26 веков назад. У нас общее культурное наследие. Оно обогатило как грузинскую, так и еврейскую культуру. 26-вековая дружба невозможна, если в ее основе не лежит любовь. Свидетельство тому – в Грузии никогда не было антисемитизма", - цитирует его выступление агентство Agenda.
Церемония в честь подачи заявки и признания грузинско-еврейской дружбы памятником культурного наследия Грузии состоялась в тбилисском Музее еврейской истории и этнографии. На ней присутствовали члены правительства, религиозные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса.
Евреи – один из наиболее древних народов, проживающих в Грузии. Согласно наиболее распространенной версии, еврейская община появилась здесь после разрушения Первого иерусалимского храма царем Вавилона Навуходоносором в 586 году до нашей эры.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна