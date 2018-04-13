Межпарламентская ассамблея «Украина-Грузия-Молдова» пройдет 8-9 июня

13.04.2018 10:29 В Киеве 8-9 июня пройдет заседание межпарламентской ассамблеи “Украина-Грузия-Молдова”. Об этом во время 11-го Киевского форума в Киеве Спикер украинского парламента Андрей Парубий



“8-9 июня мы проводим в Киеве первое заседание межпарламентской ассамблеи “Украина-Грузия-Молдова”, – сообщил Парубий.



Ранее Парубий заявил, что этой весной Украина, Грузия и Молдова могут создать межпарламентскую Ассамблею.



2 марта, во время межпарламентского форума в Кишиневе, Украина, Молдова и Грузия договорились о создании Межпарламентской ассамблеи.















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