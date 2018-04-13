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Семьи беженцев смогут заполнить заявки на расселение в Домах юстиции


13.04.2018   10:33
Семьи беженцев смогут заполнить заявку на расселение в Домах юстиции, — об этом заявил министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Созар Субари.

«На заседании правительства мы внесли очень небольшую техническую поправку в закон о беженцах, который будет направлен парламенту на утверждение. Эта поправка позволит семьям беженцев внести заявку на расселение в Дома юстиции по всей Грузии. На данном этапе заявки принимаются лишь в министерстве и региональных управлениях в Тбилиси, Зугдиди и Кутаиси и беженцы вынуждены ехать именно в эти три локации.

После утверждения поправки парламентом, беженцы смогут заполнить заявки во всех районах и многих селах Грузии. Готовится тренинг для сотрудников министерства юстиции, чтобы они квалифицированно отвечали на вопросы беженцев. В год с требованием о расселении заполняются минимум 4000 заявок и в результате поправки, этот процесс будет упрощен для беженцев», — заявил Созар Субари.






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