Миссия США при ОБСЕ: Россия должна быть привлечена к ответственности

13.04.2018 11:06 Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение норм международного права, попытки исказить правду и переписать историю. Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Москва, в соответствии с Соглашением о прекращении огня от 2008 года, вывела свои войска в Грузии на довоенные позиции и отозвала признание независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении миссии США при ОБСЕ.



В повестке заседания 12 апреля постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе оказалась и тема Грузии. Тбилиси на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа. Он рассказал собравшимся о ситуации на оккупированных территориях с точки зрения безопасности и нарушения прав человека. Замглавы МИД также отметил политику грузинских властей в направлении мирного урегулирования конфликтов.



Миссия США при ОБСЕ поприветствовала курс, взятый Тбилиси, в частности, пакет инициатив, направленные на налаживание отношений с абхазами и осетинами. В заявлении американской делегации также упоминалась трагическая смерть в Цхинвали Арчила Татунашвили. США призывают к всеобъемлющему и прозрачному расследованию инцидента. Смерть Татунашвили стала напоминанием о том, что в регионе необходимо внедрить международные механизмы безопасности, подчеркнули авторы.



«Уже почти 10 лет Россия стремится создать альтернативную реальность. Хотя Грузия ищет возможности для взаимодействия с людьми, проживающими в Абхазии и т.н. Южной Осетии, Россия поддерживает отношения с двумя фиктивными государствами в качестве уловки для контроля и оккупации регионов соседней суверенной страны».



Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, подчеркнули в этой связи представители американской делегации в ОБСЕ.















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