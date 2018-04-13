В туристическом Батуми будут бороться с шумом

13.04.2018 11:18 С 1 июля запуск фейерверка в ночное время в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария) будет контролировать мэрия города, заявил мэр Батуми Лаша Комахидзе.



По его словам, население часто обращается к местному самоуправлению с жалобами из-за шума, связанного с запуском фейерверков. Поэтому вскоре вместо полиции функции мониторинга шума будет у мэрии.





"У жителей Батуми часто есть претензии в связи с тем, что ночью в городе шумно. К нам часто обращаются из-за фейерверков, музыки и из-за шума в целом. Нас просят реагировать и пресечь это", — заявил Комахидзе.



По информации мэра, физические лица или объекты, которые будут шуметь больше допустимой нормы, проконтролирует "Агентство муниципальных сервисов" муниципалитета. До 30 сотрудников агентства будут фиксировать как запуск фейерверков, так и шум другого вида, и реагировать согласно закону, отметил мэр.



Запуск петард и фейерверков запрещен в Грузии с 23:00 до 07:00. Согласно поправкам в Кодекс административных нарушений, которые вступили в силу еще в августе 2017 года, органы местного самоуправления получили права в случае нарушения закона на месте составлять штрафную квитанцию.



В случае использования любой пиротехники в ночное время, за исключением Нового года, Нового года по старому стилю, 9 Апреля и Дня независимости Грузии, полагается штраф — 150 лари (более 62,1 доллара) для физических лиц и 500 лари (более 207 долларов) для юридических. При повторном нарушении, штраф увеличится вдвое.















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