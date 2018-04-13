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Рассмотрение иска Саакашвили по гражданству Украины перенесено на 20 апреля


13.04.2018   12:14
Верховный суд Украины перенес на 20 апреля рассмотрение иска экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко по лишению его украинского гражданства, передает корреспондент РИА Новости.

Заседание в пятницу не состоялось из-за болезни одного из членов судейской коллегии.

"Заседание состоится 20 апреля в 10.00", — сказала председательствующая по делу судья Раиса Ханова.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.






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