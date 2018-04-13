Генек ОБСЕ подтвердил поддержку миротворческой политики правительства Грузии

13.04.2018 12:31 Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Греймингером.



На встрече стороны обсудили вопросы, связанные с российско-грузинским конфликтом, в том числе политику Грузии в отношении мирного урегулирования конфликта и проходящие в Женеве международные переговоры.



«Заместитель министра предоставил Генеральному секретарю ОБСЕ исчерпывающую информацию о сложной ситуации с точки зрения безопасности и прав человека в оккупированных регионах Грузии и осудил факты незаконного задержания граждан Грузии и факту покушения на жизнь.



В этом контексте он подчеркнул необходимость создания механизмов международной безопасности на местах, а также неограниченный доступ международных наблюдателей по правам человека и Миссии наблюдателей ЕС в оккупированные регионы.



Давид Дондуа подчеркнул необходимость активного рассмотрения конфликта Россия-Грузия в рамках ОБСЕ. Была подчеркнута необходимость активизации в международной повестке дня, прав вынужденно перемещенных лиц и беженцев, а также их безопасном и достойном возвращении в родные места.



Заместитель министра подчеркнул важность усилий международного сообщества по обеспечению выполнения Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года », — сказано в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.



По данным ведомства, генеральный секретарь ОБСЕ подтвердил поддержку политики правительства Грузии по поддержанию мира и отметил, что ОБСЕ будет продолжать активное участие в мирном урегулировании конфликта.



Заместитель министра иностранных дел Грузии 11-12 апреля находился в Вене с рабочим визитом.















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