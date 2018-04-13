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Лидеры США, Великобритании и Франции продолжают консультации по Сирии


13.04.2018   12:41
Лидеры США, Великобритании и Франции продолжают консультации о возможном ответе на предполагаемое использование химического оружия режимом Башара Асада в Сирии.

Окончательное решение о том, каким будет этот ответ и будет ли он военным, еще не принято, заявили в четверг 12 апреля в Белом доме после заседания Совета национальной безопасности США под председательством американского президента Дональда Трампа.

Президент США, как ожидается, вновь обсудит Сирию по телефону с британским премьером Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее на заседании британского кабинета было решено, что Великобритания должна отреагировать на применение химического оружия, факт которого Лондон считает «весьма вероятным». Цель британцев – «воспрепятствовать использованию режимом Асада химического оружия». Кабинет поручил Мэй продолжать консультации с союзниками.






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