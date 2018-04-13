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На постоянном совете ОБСЕ делегации разных стран выступили с заявлениями в поддержку Грузии


13.04.2018   12:46
Представители ЕС, США, Канады, Норвегии, Швейцарии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении выступили с заявлениями в поддержку Грузии в постоянном совете ОБСЕ, сообщает МИД Грузии.

По данным министерства, к заявлению, сделанному от имени Европейского союза, присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, бывшая югославская Республика Македония, Лихтенштейн, Черногория, Украина, Молдова.

Делегации в одностороннем порядке поддержали суверенитет, территориальную целостность Грузии и усилия по мирному урегулированию конфликта. Они положительно оценили новый пакет мирных инициатив правительства Грузии как шаг вперед в укреплении доверия.

«ЕС осудил серьезные нарушения прав человека в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии. Выразил озабоченность по поводу смерти Арчила Татунашвили и подчеркнул необходимость обеспечения правосудия, в том числе случаев покушения на жизнь Отхозория и Башарули.

ЕС призвал Российскую Федерацию полностью соблюдать соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и подчеркнул необходимость создания механизмов международной безопасности на местах в целях обеспечения реализации принципа неприменения силы.

Представитель США сказал, что в течение десяти лет Россия пытается создать альтернативную реальность, продолжая оккупировать территории соседнего суверенного государства, в то время как Грузия не жалеет усилий для взаимодействия с жителями Абхазии и Цхинвальского региона.

Он подтвердил, что США будут продолжать использовать ОБСЕ и другие международные форматы, чтобы взять на себя ответственность за нарушение Россией международного права и не позволят Москве переписать писать историю.

США в очередной раз призвали Российскую Федерацию вывести свои силы с полным соблюдением соглашения о прекращении огня от 2008 года и отозвать признание независимыми государствами Абхазии и Цхинвальского региона», — говорится в информации распространенной МИД Грузии.

Обсуждение вопроса Грузии в постоянном совете ОБСЕ состоялось по инициативе председательства Италии.






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