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Грузия желает быть признанной «безопасной страной» Данией


13.04.2018   13:06
Министр юстиции Грузии провела встречи со своими коллегами в рамках Минестериала Совета Европы министров юстиции и иностранных дел проходящем в Копенгагене.

Тея Цулукиани встретилась с министром юстиции Дании Сореном Польсеном. Вместе с другими вопросами речь зашла о безвизовом сообщении граждан Грузии с Европой.

«Необходимо сохранить большое достижение нашего народа и нашей страны, и Грузия должна продолжать евроинтеграцию, частью которой является безвизовый режим», — сказала Тея Цулукиани.

В столице Дании состоялась международная конференция высокого уровня, посвященная проблемам, стоящим перед системой Европейской конвенцией по правам человека. В конференции стран – членов Совета Европы принимают участие министры юстиции и иностранных дел, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, президент ПАСЕ Мишель Николетти, президент Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, а также работающие в данной сфере международные миссии и организации. Всего в международной конференции принимают участие министры из 22- х стран. Среди них министры Финляндии, Франции, Исландии, Германии, Люксембурга и других государств.

Министр юстиции представила свои взгляды на процесс реформирования Страсбургского суда.

В рамках конференции была принята «Копенгагенская декларация», которая является продолжением реформы системы Европейской конвенции о правах человека.

Грузия активно участвовала в работе над текстом «Копенгагенской декларации» и в документе подтверждены ряд инициатив нашей страны. К ним относятся: укрепление существующей модели рассмотрения межгосударственных споров; укрепление сотрудничества государств в целях эффективного применения судебных решений; обеспечение прозрачности процедуры избрания судьи Страсбургского суда и т. д. Следует отметить, что в результате эффективной координация государств – партнеров, из первоначального текста декларации была удалена инициатива Российской Федерации о создании специального органа по рассмотрению межгосударственных споров, которая подорвала бы роль Европейского суда по правам человека и могла бы повлиять на инициированные Грузией против России два межгосударственных спора.






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