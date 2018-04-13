Госдума предлагает производить в России американские товары без разрешения правообладателей

13.04.2018 13:43 Депутаты Государственной думы в законопроекте об ответе на зарубежные санкции предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей. Об этом со ссылкой на текст документа пишет «Интерфакс».



О каких конкретно товарах идет речь, не уточняется. Предлагают ли депутаты в том числе использовать программы, аудио- и видеозаписи без разрешения правообладателей, неизвестно.



Документ был подготовлен спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами парламентских фракций, но пока не опубликован на сайте Думы.



В законопроекте также предлагается дать правительству право вводить ограничения на ввоз любых товаров из США, ограничить работу в России международных рейтинговых агентств, приостановить сотрудничество в различных отраслях.















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