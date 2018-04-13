Министр финансов Грузии станет зятем Бидзины Иванишвили - СМИ

13.04.2018 14:06 Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили скоро станет тестем. Его зятем, возможно, станет член правительства, министр финансов Мамука Бахтадзе. Вообще, в политических кулуарах давно ходят слухи о том, что у Бахтадзе и дочери Иванишвили роман. Говорят также, что Иванишвили готовит Бахтадзе в премьеры или президенты. Вероятно, эти слухи не беспочвенные. По крайней мере, Бахтадзе сделал первые публичные заявления именно тогда, когда в "мечте" большой "переполох". По рассказу источника онлайн-издания "Таймер", свадьба Бахтадзе и Иванишвили должна состояться скоро.



В то же время известно, что Бахтадзе является другом старшего сына Иванишвили, Уты, и как говорят, именно поэтому в свое время его поставили во главу "ЖД Грузии", то есть, проще говоря, Иванишвили с самого же начала доверяет Бихтадзе. А сегодня, когда правящая партия в принципе стоит перед угрозой распада на слагаемые, бывшему премьеру больше всего нужны преданные люди. Вообще, в "мечте" со дня основания заметен дефицит верности, однако верность тоже условное понятие, человек должен быть предан не личности, а идее и политическому убеждению, однако как явствует наблюдение, в "мечте" собрались люди, у которых никогда не было одинакового политического убеждения и идеологии.



В то же время "Таймеру" стало известно, что Бахтадзе не станет ни премьером, ни президентом. По крайней мере, источник говорит, что министр финансов вскоре продолжит деятельность в Партнерском фонде, и сменит нынешнего начальника этого фонда Давида Саганелидзе.



Партнерский фонд - одно из крупных ведомств, которое ни за что не несет ответственность, но распоряжается большими финансами, и соответственно, заказывает политическую музыку в стране. Во всяком случае, по данным на сегодня Саганелидзе, как говорится, является неким "серым кардиналом", и у взбунтовавшихся депутатов "мечты" именно к нему есть определенные претензии.



Достоверно сказать о том, что и как будет, невозможно, но ясно, что пришло время перемен в "мечте", и ажиотаж, начавшийся в правящей партии на следующий день Воскресения, так просто не закончится.















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