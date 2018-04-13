Несколько оппозиционных партий могут видвинуть Маргвелашвили кандидатом в президенты на предстоящих выборах

13.04.2018 15:37 Одна из лидеров «Новых правых» Манана Начкебия подтверждает, что несколько оппозиционных партий рассматривают одним из кандидатов на президентских выборах действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили.



Как сообщила Начкебия агентству «IPN», между основным непарламентским и парламентским оппозиционным спектром уже ведутся консультации в связи с единым кандидатом в президенты. Как заявила Начкебия, оппозиционные партии планируют встречу по данному вопросу с самим президентом Маргвелашвили.



«Мы считаем, что кандидат должен быть надпартийным. В Грузии, к сожалению, не получаются праймериз, согласование единого кандидата и никогда не получалось. Кандидат, который не будет представителем какой-либо партии, будет гораздо приемлемее. Одним из таких кандидатов рассматривается Георгий Маргвелашвили. Маргвелашвили изначально был избран кандидатом от« Грузинской мечты», но впоследствии он смог сохранить независимость, и по многим вопросам показал нам серьезную принципиальность. Самое главное, этот человек понимает, что такое демократия и баланс между ветвями власти. Пока что, я полагаю, и, исходя из его интервью, Георгий Маргвелашвили еще не определился, намерен ли он баллотироваться, но если станет, это будет хорошо для развития демократии в стране. Другой ресурс надпартийного кандидата, наверное, в неправительственном секторе. Главное, что человек, который может стать президентом, должен иметь элементарный опыт и политические знания. В переговорах участвует основной спектр оппозиционных партий, в том числе, - парламентский», - заявила Начкебия.















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