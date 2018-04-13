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Россия выдворяет сотрудника Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии
13.04.2018 17:06
Россия решила симметрично ответить Грузии на высылку российского дипломата. В заявлении МИД России отмечается, что ему надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней.
В заявлении МИД России не указывается, какой конкретно дипломат был выдворен из страны.
«В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по т.н. «делу Скрипалей» российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Москве. Ему надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней.
Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России П.Францену», - говорится в заявлении МИД РФ.
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