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Ираклию Кобахидзе не хватает эластичности - политолог


13.04.2018   17:10
Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что председателю парламента Грузии Ираклию Кобахидзе не хватает эластичности и не исключает, что ему объявят импичмент

"Если все будут настаивать на своей позиции и Кобахидзе или кто-либо другой не признает за собой никакую вину, то не исключен такой поворот событий. А если руководители парламента и фракций задумаются над тем, что они могут ошибиться и постараются искать причины собственных ошибок и пути их решения, то тогда все может перейти в нормальное русло", — сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Разговоры о возможном расколе в правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" не утихают уже последние несколько дней.

Все началось после того, как депутат от парламентского большинства Гедеван Попхадзе, недовольный избранием на пост члена наблюдательного совета Общественного вещателя Грузии журналиста Нинии Какабадзе, анонсировал свой уход из партии и раскритиковал пока еще своих однопартийцев за то, что они поддержали ее кандидатуру.

Часть депутатов поддержала Попхадзе, а другая часть обвинила его в нарушении партийной дисциплины и оскорблении своих же соратников. Дошло и до того, что в СМИ распространились слухи об импичменте главы парламента Ираклия Кобахидзе.






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