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Премьер Молдовы выступил за совместную заявку в ЕС с Украиной и Грузией


13.04.2018   17:29
Премьер-министр Молдовы Павел Филип считает, что Молдова, Украина и Грузия должны объединить усилия и вместе подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

– Можно добиться большего, если действовать вместе - и с Украиной, и с Грузией. Наши страны уже имеют соглашения об ассоциации, у нас есть безвизовые. Я думаю, что к нашим трем странам можно применить какие-то особые механизмы - речь идет не только о заявке. Мы хотим совместно обратиться к ЕС по поводу дополнительных финансовых инструментов для наших трех стран. Интеграция в Европейский Союз - наша общая цель. Поэтому мы должны объединить свои усилия. Если мы будем совместно рассказывать об этом странам-членам ЕС, то сможем быть более убедительными, чем по отдельности, – сказал премьер Молдовы.

При этом он признал, что говорить о дате подачи заявки пока невозможно.

– Чтобы вступать в Евросоюз, страна должна быть готова к этому. Да, многие ставят во главу угла популистские заявления. Но если ты хочешь просто подать заявку в ЕС - это не значит, что ты хочешь стать ближе к Европейскому Союзу. Ближе к ЕС ты будешь, если проведешь реформы! Поймите, европейская интеграция - это вопрос внутренней политики, а не внешней, – заявил Павел Филип.

Напомним, что президент Петр Порошенко рассчитывает, что Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в Евросоюзе.

Ближайшими кандидатами на вступление в Евросоюз являются Сербия и Черногория. Их присоединение планируется на 2025 год. Следующие на очереди - Албания, Босния, Македония и Косово.

Ранее Петр Порошенко заявил, что лучшей возможности для сближения с ЕС и НАТО не будет.






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