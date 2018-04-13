Порошенко: Украина прекратит участие в уставных органах СНГ

13.04.2018 18:08 Украина официально прекратит участие в уставных органах в Содружестве независимых государств. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время Киевского форума по безопасности.



«Исходя из того, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры - СНГ, осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения по официальному прекращению нашего участия в уставных органах СНГ, так же как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», - заявил Порошенко.



Также Порошенко инициировал одностороннее прекращение отдельных положений Договора о дружбе с Россией.



Кроме того, правительство Украины 21 марта решило прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011 - 2020 годы.















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