«Свободные демократы» готовы поддержать кандидатуру Маргвелашвили, если тот решит вновь аллотироваться в президенты

13.04.2018 20:13 По заявлению одного из лидеров "Свободных демократов" Нино Гогуадзе "Интерпрессньюс", кандидатом в президенты партии рассматривается действующий президент Георгий Маргвелашвили.



По ее же словам, пока у партии нет другого кандидата, но они еще не проводили консультации с оппозиционными партиями в связи с этим.



"Мы считаем, что президентские выборы очень важные, очень важно, чтобы этот последний институт не захватило большинство "Грузинской мечты", поскольку монополия на все институты не является демократией. У нее и без того лишняя концентрация власти, и очень важно чтобы это последнее свободное пространство не было "мечты". Георгий Маргвелашвили президент, который единственный сохранил институциональную независимость в условиях "Грузинской мечты", его ценности и верность принципам всегда совпадали с принципами и ценностями "Свободных демократов". Он наш давний соратник, и что главное, был очень хорошим президентом, президентом всех, а не какой-нибудь одной партии, в чем его часто упрекала "Грузинская мечта". Если господин президент решит принять участие в выборах, "Свободные демократы" поддержим его"- заявила Гогуадзе.



Касательно консультаций с оппозиционными партиями, по словам Гогуадзе пока консультации не начинались. По ее же информации, обсуждение и консультации по вопросу предположительно, начнутся с мая.



"Как только закончились выборы самоуправления, мы сразу же начали думать о кандидате в президенты. Был обмен мнениями с разными партиями, но я бы пока не назвала это консультациями, тем более, когда Георгий Маргвелашвили не сказал, примет ли участие в выборах. Если встреча с президентом состоится, мы обязательно встретимся с ним. Все прозападные партии заинтересованы, чтобы институт президента не попал в руки "мечты", поэтому если партийные амбиции будут отложены в сторону, можно достичь соглашения на эту тему"- заявила Нино Гогуадзе, и добавила, что у "Свободных демократов" нет другого кандидата в президенты кроме Георгия Маргвелашвили.



"Пока другой кандидат не рассматривается, но осталось мало времени, и мы выясним все. После этого начнем консультации. Я все же надеюсь, что он решит принять участие в выборах, поскольку для грузинской политики, демократичности государства будет очень важен именно его личностный фактор. Пока другого кандидата мы не рассматриваем"- заявила Гогуадзе.

















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