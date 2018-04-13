Власть еще не определилась с кандидатом в президенты, но уверена, что он победит

13.04.2018 20:34 «На сегодняшний день, у «Грузинской мечты»нет конкурента на президентских выборах», — заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе отвечая на вопрос журналистов о возможном выдвижении оппозицией одним из кандидатов на президенских выборах Георгия Маргвелашвили.



По его словам, «Грузинская мечта» пока не определилась с кандидатом в президенты.



«Пока мы еще не определились с кандидатом , но уверен, что мы выберем достойного кандидата, у которого не будет конкурентов. Нет ничего нелогичного в том, если Георгий Маргвелашвили будет кандидатом оппозиции, в том числе, думаю, он заслужит симпатии со стороны «Национального движения». Он не сможет стать конкурентом нашему кандидату», — заявил Мамука Мдинарадзе.















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