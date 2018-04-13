Янош Херман: Евросоюз становится все более активным в реформировании сферы безопасности

13.04.2018 20:52 Евросоюз становится все более активным в сфере безопасности, что отражено в глобальной стратегии и политике соседства ЕС, — об этом посол ЕС в Грузии Янош Херман заявил, выступая на презентации проекта – «Поддержка ЕС в парламентском надзоре над сектором безопасности» в парламенте Грузии.



По его словам, активность в сфере безопасности – комплексный процесс, который полностью должен соответствовать принципам демократии, верховенства закона и прав человека.



«Евросоюз становится все более активным в реформировании сферы безопасности, превенции конфликтов и их регулировании, в борьбе против терроризма и радикализма. Это требует координированных усилий со стороны нас и наших партнеров. Мы знаем, что это сложная задача. В этом процессе будет важным обеспечения продолжения демократического контроля. Поэтому важно, чтобы продолжалось укрепление возможностей институтов, их развития и расширения», — заявил Янош Херман.



По его словам, ЕС вместе с Грузией сделал много чего в рамках реформы публичного администрирования.



«Мы продолжим поддержку реформирования публичного администрирования значительными ресурсами. Позвольте мне сказать, что мы ценим достигнутые к этому времени результаты в рамках реформы. Мы знаем, насколько важна роль парламента в этом процессе и насколько активным стал парламент в поддержке этой реформы. Хочу выразить благодарность за растущую роль парламента в этом процессе и персонально поблагодарить спикера парламента, который стал движущей силой этого процесса», — заявил Янош Херман.



По его словам, с учетом усилий ЕС, тенденций прогресса Грузии и укрепления роли парламента, очень своевременным является начала проекта, который поддерживает развитие возможностей парламента.



«Мы надеемся, что это будет признак новой, важной инициативы и успеха работы, проделанной нами на протяжении многих лет. Для этого нам необходимо активное участие и участие парламентских комитетов, поддержка депутатов. Мы знаем, что парламент сейчас прилагает важные усилия, которые подразумевают имплементацию новой конституции, также изменились процедурные правила парламента. Я думаю, что усилия по развитию потенциала соответствуют тенденции нынешних процессов в парламенте, а также это соответствует политике ЕС», — отметил Херман.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

