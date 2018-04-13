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Холодная война вернулась - Генсек ООН


13.04.2018   21:19
Холодная война вернулась, но старые механизмы сдерживания на нее больше не действуют. Об этом в пятницу, 13 апреля, во время заседания СБ ООН заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что в настоящий момент мир вновь переживает период холодной войны.

"Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, это больше чем просто память. Холодная война вернулась", - сказал он.

Однако, на этот раз мир не может рассчитывать на старые механизмы сдерживания.

"Механизмы и меры предосторожности для сдерживания рисков эскалации, что существовали в прошлом, кажется, больше не имеются в наличии", - уточнил генсек.

При этом Гутерриш указал на опасность ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке.

"Ситуация на Ближнем Востоке - в хаосе, до такой степени, что она стала угрозой для международного мира и безопасности", - сказал он.






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