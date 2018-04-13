ЕС поможет Грузии усилить парламентский контроль над сектором безопасности

13.04.2018 22:59 Евросоюз поможет парламенту Грузии усилить контроль над сектором безопасности. Презентация соответствующего проекта состоялась 13 апреля, и на ней присутствовали глава представительства ЕС в Грузии Янош Херман и эксперт проекта Стив Ли.



Как заявил на презентации председатель парламента Ираклий Кобахидзе, усиление парламента означает усиление грузинской демократии, и Грузия активно сотрудничает в этом направлении как с ЕС, так и с другими зарубежными партнерами.



«У парламента две основные функции — законотворчество и надзор, и в усилении нуждается как одно, так и второе направление. У нас есть конкретные планы по развитию обеих функций — законотворческой и надзорной. Мы приняли новую редакцию Конституции, которая усилила соответствующие механизмы. И сегодня у парламента есть больше ресурсов для осуществления надзора над исполнительной властью», — сообщил Ираклий Кобахидзе.



Высокую оценку проекту дал председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, по мнению которого, парламентский контроль — «очень правильный и естественный процесс, который значительно влияет на управление страной».



«Парламентский контроль — это не инспектирование кого-либо. Это взаимовыгодный процесс, основанный на прозрачности открытости и взаимно полезных действиях», — пояснил Сесиашвили.



Руководитель представительства ЕС одобрил деятельность парламента Грузии по проведению реформ и пообещал продолжить поддержку реформы системы государственного администрирования.



Подробно о деталях проекта на презентации рассказал эксперт Стив Ли, по словам которого, проект позволит парламенту более эффективно осуществлять контроль над деятельностью министерства обороны, МВД и Службы госбезопасности.



Осуществление финансируемого Евросоюзом проекта началось в октябре 2017 года и продолжится до апреля 2019 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

