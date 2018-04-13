Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Спикер парламента вновь связал действующего президента с интересами бывшей партии Саакашвили


13.04.2018   23:27
«Выдвижение Георгия Маргвелашвили оппозицией кандидатом на президентских выборах является предпочтительным сценарием для «Национального движения», — заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.

«Это желательный сценарий для «Национального движения », они хотят представить Георгия Маргвелашвили как своего кандидата, но, естественно, для этого нужна подача, чтобы оформить это как единого кандидата от оппозиции. Над этим сценарием идет работа и это не скрывается, сам Михеил Саакашвили сделал соответствующие заявления. Эти заявления сопровождались заявлением Маргвелашвили », — сказал Кобахидзе.

По его словам, этот сценарий прост, но «Грузинской мечте» проигрыш на выборах не угрожает ни при одном сценарии.

«Это простой сценарий, но я хочу сказать, что ни при одном сценарии нам не угрожает поражение в выборах. Напротив, «Грузинская мечта» имеет все основания для победы на президентских выборах в первом туре. Мы не пытаемся делать прогнозы, так произошло в 2016 году, 2017 году, когда речь шла о выборах мэра в Тбилиси, и мы не ошибаемся в этом прогнозе и сейчас», — сказал Кобахидзе.

По словам председателя парламента, предварительные консультации о кандидате в президенты в команде уже начались, но явного кандидата пока нет.

По распространенной информации, действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили может быть выдвинут в качестве единого кандидата от оппозиции на президентских выборах.

Civil Georgia





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Банковская система Грузии является тормозом развития экономики - Бахтадзе
Внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 23,3 процента
Китай готов покупать больше грузинской продукции - министр коммерции КНР
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
Белгородские приставы нашли похищенных трёх детей в Абхазии
Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США приветствуют принятый Грузией пакет предложений, целью которого является улучшение уровня жизни людей в Абхазии и «Южной Осетии»
Генеральный секретарь ОБСЕ подтвердил поддержку миротворческой политики правительства Грузии
На постоянном совете ОБСЕ делегации разных стран выступили с заявлениями в поддержку Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна