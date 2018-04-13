Спикер парламента вновь связал действующего президента с интересами бывшей партии Саакашвили

13.04.2018 23:27 «Выдвижение Георгия Маргвелашвили оппозицией кандидатом на президентских выборах является предпочтительным сценарием для «Национального движения», — заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



«Это желательный сценарий для «Национального движения », они хотят представить Георгия Маргвелашвили как своего кандидата, но, естественно, для этого нужна подача, чтобы оформить это как единого кандидата от оппозиции. Над этим сценарием идет работа и это не скрывается, сам Михеил Саакашвили сделал соответствующие заявления. Эти заявления сопровождались заявлением Маргвелашвили », — сказал Кобахидзе.



По его словам, этот сценарий прост, но «Грузинской мечте» проигрыш на выборах не угрожает ни при одном сценарии.



«Это простой сценарий, но я хочу сказать, что ни при одном сценарии нам не угрожает поражение в выборах. Напротив, «Грузинская мечта» имеет все основания для победы на президентских выборах в первом туре. Мы не пытаемся делать прогнозы, так произошло в 2016 году, 2017 году, когда речь шла о выборах мэра в Тбилиси, и мы не ошибаемся в этом прогнозе и сейчас», — сказал Кобахидзе.



По словам председателя парламента, предварительные консультации о кандидате в президенты в команде уже начались, но явного кандидата пока нет.



По распространенной информации, действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили может быть выдвинут в качестве единого кандидата от оппозиции на президентских выборах.



Civil Georgia











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